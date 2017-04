Vatna som reinskar byen

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

I Nederland blir gjenfylte sjøområde i byen gjenopna. I Noreg gjer vi det omvende.

– Noreg må òg gjenoppdaga vassflatene i byen for å møte klimaendringane, seier forskarar.

– Det er mykje tale om bevaring av dyrka mark. No er det på tide å rette merksemda mot bevaring av vatn, vassvegar og bystrender. Det som skjer og har skjedd ved Store Lungegårdsvannet, er å likna med krigsøydeleggingar. Det gjeld planlaus utfylling, og det gjeld nye bygg som er for mange, for stygge og for store, seier bergensaren Sigmund Knag, som engasjerer seg sterkt mot vidare utfylling av Store Lungegårdsvannet.

Dette vatnet – ein stor våg som ligg 10 minutt i gangavstand frå Torgalmenningen – har kome i klemme på grunn av auke i folketal og bilbruk, og i det siste på grunn av bybanetrasé og trylleordet «fortetting».

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.