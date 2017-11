Tvilar til topps

Heide Nordby Lunde var usikker i starten, men no meiner ho svaret er openbert.

Under EU-folkerøystinga i 1994 gjekk ho på ja-valvake med «Nei til EU»-jakkemerke for å syne tvisyn. Førre helg vart Heidi Nordby Lunde, som også er stortingsrepresentant for Høgre, valt til ny leiar i Europarørsla, som har vore kamporganisasjonen for ja-sida.

– Hadde nokon sagt dette til meg då eg var 19 år, hadde eg vorte svært overraska. Eg var skeptisk til overnasjonalitet og byråkrati i Brussel. Men eg røysta ja i 1994 likevel. Eg syntest ja-sida hadde betre argument.

