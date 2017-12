Skodde over London

Verdsmeisteren spelar gode sjakktrekk, men noko plagar han. Kan henda er det alle remisane som går han på nervane.

Arrangøren av London Chess Classic, Malcolm Pein, sette i gang spelet i runde fire med eit lite stikk til spelarane då han las eit par liner frå regelboka til verds-sjakkforbundet FIDE: «Målet med spelet er å truga kongen til motstandaren slik at han ikkje har noko lovleg felt å flytta til. Den spelaren som når dette målet, har sett kongen til motstandaren sjakk matt og har vunne partiet.»

Vel, Carlsen lo ikkje. Han sprudlar ikkje i London; kan henda har han lese Jane Austen: «Nobody is healthy in London, nobody can be.»

Les om heile partiet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.