Raudt er ikkje som dei hine

Raudt er ikkje ei politisk parti, det er eit testelaboratorium.

Under førre valkamp for Stortinget vart Bjørnar Moxnes, leiar i Raudt, spurt om kva land i verda som var det mest ideelle samfunnet han kunne tenkja seg. Var det Venezuela? Nei. Cuba? Nei. Sverige? Nei. Nord-Korea? Nei. Svaret var Noreg. Men no har det gått fire nye år, og Noreg har vore i stort forfall. Ikkje minst kjem det fram i partiprogrammets kapittel 9 som har fått tittelen «Kvinnefrigjøring», i kapittel 10 som har fått tittelen «Antirasisme, innvandring og minoritetspolitikk» og i kapittel 11 «Skeiv politikk». For å seia det slik: Er du kvit mann som tener gjennomsnittleg eller litt betre, så er du eit problem. Det skal vi koma attende til.

