Då pengane reiste med ferja

Fallet i oljeprisen knekte nesten Per Sævik, men så fekk han kjøpa Fjord1 av Sogn og Fjordane fylkeskommune. No er han på ny rik, og Sogn og Fjordane fattigare.

Om ein spør den jamne mannen på Sunnmøre kva sunnmøring han liker best, er sjansen eller risikoen – alt etter korleis ein ser det – stor for at dei svarer Per Sævik. Sævik bur i eit husbankhus utanfor Fosnavåg, er djupt kristen og køyrer, så vidt eg kan hugsa, Skoda. Sævik plar anten å vera nær konkurs eller steinrik. I tillegg har han sete på Stortinget, vore statssekretær og mykje anna, alt for Kristeleg Folkeparti. I Sunnmøre KrF er Sæviks ord lov. I alle høve: No syner det seg at fylkespolitikarane både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har gjeve Sævik eit par milliardar, og det innanfor noko såpass perifert som ferjedrift.

