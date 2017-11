Nyttige tal og relevante tabellar

Paradoksale sengekameratar er i politisk strid om den statistiske modellmakta.

Byråsjefen er forbanna. Rett nok har han vore plaga av sjølvmedvitne og arrogante sosialøkonomar som alltid veit at dei veit best. Dei vrangaste er i Byrået. Dei lar seg ikkje styra og meiner at det ikkje dei kan setja tal på, er det ikkje verd å vita. Men Byråsjefen innser at utan dei hadde verken organisasjonar eller forvaltninga i stat og kommune og etatar vore kapable til å gjera sitt samfunnsgagnlege arbeid. Statistisk sentralbyrå (SSB) er sjølve tuntreet i den norske modellen, ei solid eik som ikkje lar seg rokka av politikarar som kjem og går, eller av direktørar av kjøt og blod. SSB har vore som ein trygg holme i faglege motebølgjer og stormar som går over.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.