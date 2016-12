NRK: stor, større, størst

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Kulturminister Linda Hofstad Helleland vil verna NRK frå konkurranse frå store internasjonale aktørar på internett. Burde ikkje andre norske medium verta verna frå NRK?

NRK står fjellstøtt i den norske folkesetnaden, det skulle kanskje berre mangla sett i lys av at ålmennkringkastaren i fjor hadde kostnader på 5,8 milliardar som vart dekte av ein særskatt. Men jamvel om NRK er populært, var det nok ein del som helst såg at institusjonen skulle få litt mindre pengar frå staten. For 5,8 milliardar i ei tid der stort sett alle andre medium opplever til dels dramatisk nedgang i inntektene, er som det heiter, ein konkurranseføremon. Så er då også rundt 30 prosent av norske journalistar tilsette i nett NRK. I haust såg det ut til at dei som ville ha kutt, skulle få viljen sin: Kulturminister Linda Hofstad Helleland gjorde i statsbudsjettet framlegg om såkalla nullvekst.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.