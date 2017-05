Møte med eit jaga folk

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Etter å ha budd i Romania i fem år, gir musikar Åsne Valland Nordli ut ei bok om romfolk.

– Vi nordmenn er ikkje vande med å få fattigdommen så tett på, og vi har godt av å bli konfronterte med det, seier ho.

Det er som musikar vi kjenner henne best. Åsne Valland Nordli er fødd i Norheimsund i Hardanger, og starta med song og folketonar alt som ungjente. Ho lærte kveding og byrja å undervise ved Ole Bull-akademiet på Voss som 15-åring. Men det er debutboka hennar om romfolk som no gjer henne aktuell: 4. mai kjem boka Mine minste, so handlar om dei fem åra ho budde i Romania. Mellom 1998 og 2003 budde nemleg ho og familien hennar i Constanta i Romania, der dei hjelpte gatefolk og tiggarar. Så kvifor skrive boka først no?

