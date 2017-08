Målar skrifta på veggen

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Kriminelle nettverk har teke over mykje av målarbransjen i Oslo. Politiet og regjeringa har svikta i kampen mot mafiaen, meiner journalist og forfattar Einar Haakaas.

Om det framleis er nokon som reknar Noreg som eit gjennomsiktig, gjennomregulert og lovlydig samfunn, må boka Svartmaling. Kriminelle bygger Norge vere noko av eit sjokk. Her skildrar journalist Einar Haakaas dei kriminelle nettverka som har teke over mykje av målarbransjen i Oslo, og som er tett samanvevde med den «normale» økonomien. Dei fleste av desse nettverka er drivne av kosovoalbanarar, og gjennom svart arbeid, momssvindel, falske fakturaer og anna bedrag har dei truleg unndrege milliardbeløp i skatt. Haakaas har avdekt fleire hundre selskap som er etablerte av nettverka, og svært mykje av inntektene deira stammar frå offentlege oppdragsgjevarar: Målarfirma styrte av kriminelle har vore med på å pusse opp mellom anna Eidsvoldsbygningen, regjeringskvartalet, statsministerbustaden og lokala til Skattedirektoratet. Sjansane for å bli teken for svindelen er svært små.

