– Vi må sjølve ta plass

Filmskapar og samfunnsdebattant Deeyah Khan vil at minoritetskvinner skal definere sine eigne historier. Derfor grunnla ho nettmagasinet sister-hood.

Det er over 20 år sidan ho rømde landet. Utover 90-talet blei Deeyah Khan – eller Deepika Thathaal, som ho då heitte – ein veletablert musikar i Noreg, i tråd med draumane far hennar hadde for henne. Men då hetsen frå det konservative norsk-pakistanske miljøet blei for omfattande, flytta Khan til London. Sidan har ho bygd seg opp ein solid karriere som Emmy-vinnande filmskapar, gründer, leiar av medieselskapet Fuuse og goodwill-ambassadør for FN.

