Lasso rundt Luna

Skjønt siciliansk oppvekstdrama har magi og mykje mørke.

DRAMA/FANTASY/THRILLER

Regi: Fabio Grassadonia og Antonio Piazza

Sicilian Ghost Story

Med: Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez

Sicilian Ghost Story opnar med at kameraet kravlar oppover i eit underjordisk mørker, til smilande ungdom etter ein skuledag. Luna (Jedlikowsak) følgjer etter Guiseppe (Fernandez) inn i skogen for flørt og leik. Dei to trettenåringane er klassekameratar. Ho er så oppslukt av han som berre ungdom midt i den første store forelskinga kan vere. Den strenge mora til Luna vil ikkje at ho skal ha noko med Guiseppe å gjere. Då guten forsvinn, finn vi ut kvifor. Cosa nostras kvelande makt er nær.

Les heile filmmeldinga i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.