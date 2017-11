Klimaslaget i rettssalen

I Oslo tingrett spør dei om oljeutvinning er i strid med den nye Grunnlova.

Ei «maratonbehandling» vart det kalla då Stortinget i 2014 grunnlovsfesta ei rekkje menneskerettar og gjennomførte den mest omfattande revisjonen av Grunnlova nokon gong. Vedtaka vart gjorde med fire dagars margin til 200-årsjubileet for lova.

«Det har vært brukt som poeng at man skal revidere Grunnloven i jubileumsåret. Kan det hende at vekten man har lagt på det poenget, har hatt konsekvenser for forarbeidet? Kan det hende at tolkningsspørsmål ikke tilstrekkelig har blitt problematisert og vurdert?» spurte Stefan Heggelund i Høgre under debatten i Stortinget.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.