Ikkje nett høgverdig

Boka om Sylvi Listhaug er ikkje biografi, ikkje portrett, men ein politisk kommentar.

Biografi

Mathias Fischer:

Kors på halsen – Sannheten om Sylvi Listhaug

Gyldendal

Det mest interessante ved denne boka er ikkje det som står i henne, men omstende kring henne. Forlaget, Gyldendal, var ein gong kjent for å vera børs og katedral. No handlar det berre om børs. For den einaste grunnen til at denne boka vert gjeven ut, er pengar. Høgverdig litteratur handlar det ikkje om, og heller ikkje om høgverdig opplysningsbidrag. Vi må tru at forlaget har tenkt: «Jau, det vert skrive mykje om Listhaug, og ho er polariserande og kontroversiell, med mange oppslag i media. Difor vil sikkert mange kjøpa ei bok om henne, uansett kva som står i boka. Vi lanserer henne i byrjinga av valkampen!»

