Framover i alle retningar

Venstre har laga eit floskelprogram. Det verkar som om programkomiteen har gjeve heilt opp.

Venstres program er på 191 sider, dobbelt så langt som gjennomsnittet for andre parti. Innhaldslista åleine er på fire sider, med ei skrift så lita at eg knapt kan tyda henne. Kan ein i det heile teke lita på eit parti som ikkje er viljug til å skriva kort? Dei to fyrste setningane er desse: «En av de viktigste oppgavene vi har (her manglar komma) er å sørge for at ungene (ungar er det dyr som får, vi menneske får born) våre får en god oppvekst. Trygge og lykkelige barn gir innovative og handlekraftige voksne.»

