Striden om norskfaget

Debatten om innhaldet i norskfaget går vidare. To av innlegga finn du her:

Utskiljing og deltaking i norskfaget

NORSKFAGET

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

Stavanger

”Ingen institusjonar har så vanskeleg for å lære av eiga erfaring, som læringsinstitusjonar”. Så sa den verdskjende vitskapsteoretikaren Thomas Kuhn. Den beiske erkjenninga til Kuhn kan ein kjenne att i åtaka på dei siste tjue års arbeid for å snu norskfaget i skulen frå å vere skiljande til å verte inkluderande.

Jørgen Sejersted diktar ein teori om at PISA gjev meir isolasjon for den einskilde. PISA vart utskjelt for å avsløre problem, og vert atter utskjelt når betre dugleikar syner seg. PISA kan og må kritiserast, men ein har fått eit betre grep no enn tidlegare om den relative verdien av kva PISA opplyser. Dessutan har vi fleire andre undersøkingar som kompletterer biletet av lese- og skrivekompetansen til norske elevar i overgangen ungdomsskule/vidaregåande skule (sjå http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/; http://lesesenteret.uis.no/leseopplaering/lesing-i-grunnskolen/; http://www.skrivesenteret.no/ressurser/normprosjektet/). Ikkje ein gong Sejersted kan ha fantasi nok til å avvise fleire andre undersøkingar av høg kvalitet som synte og syner tilsvarande tendensar. Nasjonale prøver vil no dei fleste rekne som nyttige. Eg har ytra meg ofte, også her i avisa, med skepsis mot testregime. Myten om at litteraturen er ute or skulen, vert ikkje sannare om Sejersted meiner eg og andre svik myten hans.

Kunnskapsløftet kom etter ei jamt aukande mengd solide granskingar som synte aukande skilnader mellom jenter og gutar i alle trinn, jamt aukande problem for minoritetsgrupper, og ikkje minst, ei aukande hjelpeløyse i å delta språkleg i vanlege aktivitetar. Overveldande prov synte seg på at morsmålsfaget fungerte segregerande.

Især er det nære, familiære språket i kvardagen til hinder for sosial integrering. Prioriteringa av forteljande litteratur og opplevingsestetikk var snarare tvangstrøye enn frigjering for mange svake elevar, som vart innestengde i primærverda si. For undervisarane var det lettast å godta mangel på formalkunnskapar, så som omgreps- og systemforståing, og dermed stadfeste sjølvforståinga til dei svake som utestengde frå ei større verd enn krinsinga kring sitt eige. Sterke elevar byggjer i staden eit fagleg orientert språk dei kan diskutere prinsipielt i, tek dermed i bruk teksttilfanget i kulturen og gjer seg til aktive analytikarar med krav på sjølvstende. Dette skiljet er no lett gjenkjenneleg også på universiteta.

”Vern-om-kulturarven”-perspektivet oppfattar eleven som ei bøtte som skal fyllast. Det hjelper ikkje ungdommar til å utvikle språkbruken sin. Literacy er eit søkjelys på kulturberande tekstar og tekstbruk, festa i tradisjonar frå stoisk prega retorikk og hermeneutikk, i dei systematiske litterære analysane av tradisjonen for reform som syner seg i vesterlandsk litteratur (til dømes Auerbach, Curtius), i tilskotet frå klassisk filologi til forståinga av demokrativilkår, i kultursosiologiske studiar av deltaking og utestenging, i sosialantropologiske analysar av institusjonsliv, i musikologi, mentalitetshistorie, lingvistikk, teologi, pedagogikk – og fleire hjelpevitskapar for forståing av sosialt og personleg liv.

Å utnemne syndebukkar, frå literacy til nynorsk til den digitale revolusjonen, hjelper fint lite. Akademikarar har lita orsaking for tøvprat. At der er forvirrande element i biletet, er sikkert. Forlaga held, av kommersielle omsyn, konservativt krampaktig fast på kanon frå R-94 og L-97 i lærebøker og tilhøyrande ressurssider på nettet – med endå fleire tekstar enn tidlegare. Utvala vert stuttare og meir meiningslause enn nokon gong. Leseverka er smaksprøver, norskfagets Sparkjøp-katalog. Men skjønnlitteraturen har framleis overveldande prioritet.

Vi skulle kvitta oss med pseudovitskapen litteraturhistorie, men forlagsmakta held forgangne verk- og periodeperspektiv i live. Det går ut over skjønnlitteraturen frå levetida til elevane. Skitt la gå om ein i vg3 ikkje kjenner framståande samtidsforfattarar, om så frå eigen region, så lenge eleven kan legitimere høgføtt akademisk narsissisme. At elevar bør kunne orientere seg i samtida, gjer ”kulturarven-i-bøtta”-synet til motstandar av det frigjerande potensialet i norskfaget som grunnlag for dømmekraft i praktisk handling.

Det har vore gjort stort og målretta arbeid frå mange hald, både for å forstå situasjonen med omsyn til lesing, skriving og munnleg språkbruk i skulen, og for å setje inn tiltak. Her har ikkje skjønnlitteraturen vorte sett til side, tvert om, men perspektivet er blitt noko anna, nemleg å late eleven gjere engasjementet om litteraturen til sitt eige. Der sakprosa er brukt effektivt, og der ein har arbeidd systematisk med samansette tekstar, der er også skjønnlitteraturen betre forstått, betre brukt i elevens eigen praksis, og ein har nådd betre fram til gutane.

Vil ein avvise dei rapportane som viser dette, av di ein skulle meine ikkje rette litteraturen er brukt, er å ta på seg ei stor bevisbør, og då hjelper det ikkje med anekdotiske forteljingar. I det minste lyt ein forstå at det at det ikkje er lister av forfattarar i gjeldande fagplan, ikkje er det same som at litteraturen er ”ute”. Dessutan trengst at ein interesserer seg for det problemet gratis lærebøker i vidaregåande genererte, nemleg at fylka er treige med å kjøpe inn bøker, så mange skular brukar for gamle bøker – eit tilhøve mange kommunar lenge har streva med. Når så forlaga uhemma køyrer ein eigen politikk, bør lesande lærarar i norsk på alle nivå analysere kva det har å seie.

Dei som er imot ”retorisk medborgarskap” har eit visst ansvar. Klarar dei å sende norskfaget attende dit det var for ti–femten år sidan, får dei også aksle ansvaret for å gjenreise eit skiljande, ekskluderande norskfag.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitskap ved Universitetet i Stavanger.

Norsklærar Tørsets faktaspørsmål og litt til

NORSKFAGET

Ole Karlsen

Løten

Om det var «lurt av Karlsen» å bruke anekdotiske prov på skjønnlitteraturens svekte stilling i norskfaget frå grunnskole til lærarutdanning? Neppe. Men eg nytta same grep andre har brukt før meg i same debatt. At skjønnlitteraturen lenge har vore på vikande front i norskfaget, er det ingen tvil om. Det er også solid dokumentert i Pål Hamres doktoravhandling frå 2014, Norskfaget og skjønnlitteraturen. Ein studie av norskfaglege normtekstar 1739–2013, som nettopp tek for seg skjønnlitteraturens «rise and fall» ved å studere skiftande fagplanar i grunnskole, vidaregåande opplæring og lærarutdanning.

Sett i bakspegelen er ministertida til Gudmund Hernes eit unnatak, han prøvde å styrkje skjønnlitteraturens plass i skolen. Med Hernes vart dannings­aspektet i norskfaget vektlagt, medan danning med etterfølgjande ministrar har vorte erstatta av tilpassing, instrumentalisme og testregime.

Omgrepa «danning» og «tilpassing» brukar eg om lag slik Jon Hellesnes definerer dei i Sosialisering og teknokrati. Ein sosialfilosofisk studie med særleg vekt på pedagogikkens problem: «Tilpassinga går ut på at folk vert sosialiserte på plass i det sosiale systemet, at dei lærer seg ‘spelereglane’ utan å sjå at ‘spelet’ kan diskuterast og forandrast. […] Daninga går ut på at folk vert sosialiserte inn i problemstillingar som gjeld føresetnader for det som skjer rundt dei og med dei. Daningssosialiseringa emansiperer personar til politiske subjekt.»

Mange såg på Hernes som gamalmodig nasjonsbyggjar i ei globalisert verd. Hernes på si side skjøna nok at skjønnlitteratur har eit større danningspotensial enn andre tekstar, at norsk litteratur i seg sjølv er noko av det mest internasjonale vi har, og ikkje minst: Han forstod godt at alle elevar kjem til skolen med ulik bakgrunn. Hernes såg nok for seg ein skole som ikkje reproduserer sosiale ulikskapar, men jamnar dei ut. Også difor må alle elevar få møte dei tekstane som dei ikkje nødvendigvis vil møte utanfor skolen. Som annan kapital er heller ikkje kulturell kapital jamt fordelt. Det er fagplanmakarane eg klandrar, ikkje Espen Tørset og andre norsklærar som prøver å gi den seriøse litteraturen plass i skolen.

Ole Karlsen er professor i nordisk litteratur ved Høgskolen i Hedmark.