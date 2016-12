Flau avtale

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Brotet med Kina har vore ei av dei største utanrikspolitiske sakene i norsk etterkrigstid. Ei stormakt, og verdas nest største økonomi, bryt altså all diplomatisk kontakt og legg hindringar for eit godt økonomisk samkvem.

No er samkvemmet med Kina normalisert gjennom ein avtale som vart kjend denne veka. Er avtalen til å leva med? Om du er klassisk utanrikspolitisk realist og vil ha gjennomslag for norske interesser, er han det. Kina er langsur og hadde vore truande til å halda fram med boikotten i årevis. Dessutan orsakar ikkje Noreg seg i avtalen for noko som helst. Avtaleteksten er i så måte passe vassen. Resultatet er at handelen med Kina no kan auka – ei viktig oppgåve for norsk diplomati.

Men teksten kan òg lesast på ein heilt annan måte. Teksten er vassen, ja, men likevel ikkje til å mistyda. Det står at Noreg «fullt respekterer Kinas suverenitet og territoriale integritet» – sjølvsagt. Men så kjem det:

Vi skal ikkje undergrava Kinas kjerneinteresser, og gjera «vårt beste for å unngå framtidige skadar på dei bilaterale relasjonane».

Med bakgrunn i grunnen til at brotet skjedde – Kina boikotta oss etter at Nobels fredspris gjekk til Liu Xiao­bo –, kan dette ikkje lesast på annan måte enn at Noreg ikkje skal kritisera Kina offentleg i menneskerettssaker av ulikt slag. Eller «fornærma» dei, som det ofte heiter når det gjeld Kina.

Og kva med setninga at Noreg «respekterer Kinas utviklingsveg og sosiale system». Gjer vi det? Vel, det er jo nett dette autokratiske eller totalitære systemet som Kina held seg med, som ser menneskerettar og demokrati som eit trugsmål.

Vi må ikkje ha illusjonar om at Noreg kan påverka Kina ein centimeter i menneskerettssamanheng eller demokratiske retning. Kanskje skal vi heller ikkje meina så mykje om Kinas interne politikk i det heile.

Men om slikt inngår vi ikkje skriftlege, offentlege avtalar, ikkje med noko land. Det er flautt for Noreg som nasjon. Vi skal kunna invitera kven vi vil – eller seia kva vi vil om eit anna lands politikk. Eller ikkje seia noko i det heile – som oftast er det klokaste. Poenget er at det er opp til oss. Hadde vi inngått ein liknande avtale med USA? Utenkjeleg. Det er difor merkeleg at Kina-avtalen har fått så lite motstand.