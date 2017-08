– Elsk dei demente også

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

– Først vert du mor, så vert du bestemor, før du vert mor til di eiga mor. Det er ikkje lett.

Slik har det vore for den færøyske forfattaren Sólrún Michelsen (69). Ho har skrive roman om å ta seg av ei dement mor.

Så langt er Sólrún Michelsen ukjend for dei fleste norske lesarar, men denne sommaren er to av romanane hennar sette om til norsk. Den eine til nynorsk, den andre til bokmål. Oppsvinget heng blant anna saman med at Michelsen vart nominert til Nordisk råds litteraturpris i 2015 for romanen På den andre sida er mars. Dei to forlaga Fonna og Orkana var båe interesserte, og fekk sette om éi bok kvar.

