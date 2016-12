Ei halveuropeisk jordbruksmelding

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) spring i EUs fotspor når han vil liberalisere næringa. Det norske systemet gjer etterlikninga vanskeleg.

Då Frp kapra landbruks- og matministeren etter regjeringstingingane i 2013, var det med to mål for auga: å av­­byråkratisere og å marknadstilpasse næringa. Hovudprosjektet var stortingsmeldinga som skulle kome. Her skulle Jordbruks-Noreg i Frp-drakt avslørast.

Stortingsmeldinga kom 9. desember i år. Ho slår fast at systemet treng forenkling, men syner ho vilje til å gjennomføre dei? Gjennom hausten har det vore kviskra om at ein i meldinga ville gå for å byggje opp tilskotssystemet i jordbruket på nytt frå botnen av – og då med monaleg færre ordningar.

Sjølv om regjeringa skriv i meldinga at dei meiner eit nytt system med sju tilskotsordning­ar vil vere nok til å nå dei landbrukspolitiske måla, vel dei bort den løysinga. Det grunngjev dei med respekt for historia, stabilitet for næringa og, ironisk nok, kompleksiteten i systemet. Forenklinga skal heller kome gradvis gjennom at partane i jordbruksforhandlingane forpliktar seg til å leggje fram nye forenklingar kvart år.

