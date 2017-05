Draumen som brest

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

Nokre dagar etter eg flytta til Berkeley, fann dei ein død mann på gata, fem minutt frå der eg bur. Nokre dagar før det igjen, var det nokon i nabolaget som fann ei død kvinne i hagen sin. Ingenting kriminelt, sa politiet. Dei døydde av vêr og vind.

The American Dream wasn’t meant for me

Cause lady liberty is a hypocrite she lied to me

Promised me freedom, education, equality

Never gave me nothing but slavery

«Panther Power», Tupac Shakur

Det har vore ein av dei våtaste og kaldaste vintrane på fleire år i California. Fire plussgrader og styrtregn som varer i fleire dagar kan vere irriterande, men for dei som bur på gata er det livsfarleg. Mange tenner lys for å kunne sjå i mørkret, og dei gjer opp eld for å lage mat, men gamle telt som har stått ute i månadsvis, er ekstremt brannfarlege. På radioen kjem endå ei melding om brann i teltleirane: Fem telt gjekk med, og ein hund døydde av skadane. I byane kring San Francisco-bukta i California er hospitsa smekkfulle, samstundes som teknologiselskapa i Silicon Valley går som det susar. Dei kallar det ei krise, og dei veit ikkje korleis dei skal løyse henne.

