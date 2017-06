Det forferdelege skiljet

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

I essaysamlinga Kvinne ser på menn som ser på kvinner vil Siri Hustvedt finne ut kva eit menneske verkeleg er. I kjend Hustvedt-stil får feminismen vere bakteppe.

– Den vesle boka du har, er den mest lesarvennlege, seier Siri Hustvedt gjennom telefonen. Kvinne ser på menn som ser på kvinner utgjer berre ein tredel av «den store boka», som ho kallar A Woman Looking at Men Looking at Women: Essays on Art, Sex, and the Mind, som kom ut på engelsk i 2016.

