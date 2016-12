Då Dylan flekte tenner

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

«I det året eg vart fødd, var det faktisk ingen som vart vurdert som gode nok til å vinna denne Nobelprisen», skreiv Bob Dylan i Nobel-talen sin. Kva meinte han?

Då svenske aviser omtala Nobel-festen laurdag, sa dei seg nøgde med den merksemda som litteraturprisen har fått i år, og det har vore nemnt at meir enn hundre medium frå heile verda har referert ei formulering som prisvinnaren nytta i den takketalen som USA-ambassadøren til Sverige las opp: «Om einkvan nokon gong hadde fortalt meg at eg hadde den minste sjanse til å vinna Nobelprisen, då ville eg ha tenkt at eg hadde om lag dei same oddsa for ein dag å stå på månen.»

