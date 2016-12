Comeback-Carl

Teikning: May Linn Clement

Ein avgått partileiar som fyrst går i opposisjon i sitt eige parti, deretter trugar med å starta eit nytt parti, for så å verta renominert til Stortinget på lista til partiet han i si tid var leiar for – dette er ikkje vanleg i norsk politikk og knapt i noko anna land (med mogeleg unnatak for Frankrike).

Vi har faktisk ikkje sett noko liknande før i Noreg. Men no har vi ikkje sett nokon partileiar som har likna på Carl I. Hagen heller. Partiformann var ein misvisande tittel for han. Det ville høva betre med «partigründer». Partiet bygde han sjølv opp frå nesten inkje til å verta Noregs tredje største, og når han no kjem attende til rikspolitikken, liknar det mest på ein gründer som tek comeback i verksemda han har grunnlagt. Og slike tilfelle har vi sett nokre av. Det kan vera nok å minna om Steve Jobs.

