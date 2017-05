Brei raud løpar i Cannes

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

CANNES: Sideprogramma gjev djupn og variasjon til verdas viktigaste filmfestival.

Festival de Cannes

Cannes 17. til 28. mai

Svenske Ruben Östlund forsvarar Skandinavias ære på filmfestivalen i Cannes med The Square i hovudkonkurransen. Eller kanskje han krenkar æra vår. Filmen er ei strålande rekkje situasjonar som får ein til å le av og gremme seg over kor politisk korrekte vi vil vera med privilegerte folk i pinsame situasjonar. Meisterregissøren held fram stilen med tablå som skildrar det svenske samfunnet med smertefull presisjon, som i dei tre filmane han har hatt i Cannes før: De ufrivillige 2008), Play (2011) og til sist Turist (2014). The Square følgjer ein dansk kunstnarisk leiar hjå eit kunstmuseum i Stockholm som skal ha ei utstilling om ei rute der alle er like mykje verde og skal hjelpe kvarandre. Solide spark går høgt og lågt. Det er hylande morosamt, poengtert, vondt og flautt. Vonleg får broderfolket ei Gullpalme.

Les heile rapporten frå vår mann i Cannes i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.