Bibelsoga på sagaøya

AKUREYRI: Heilt nord på Island møter eg ein nytenkjande prest som har vorte kjend på heile øya, utan å fylla si eiga kyrkje.

–Somme meiner at borna sjølve må få velja; at barnedåp ikkje er rett av di foreldra då gjer eit val for borna. Men det gjer dei jo i heile oppveksten. Dei vel til dømes kva borna skal eta.

Røysta til Hildur Eir Bolladóttir er den same no som då ho preika i kyrkja for ein time sidan – daglegdags. Jamvel framfor forsamlinga er det ei røyst på tomannshand. Me sit på prestekontoret hennar, heilt nord på Island, i Akureyri, hovudstaden i Nordurland, ein by med 18.000 innbyggjarar som ligg inst i den lengste fjorden på øya, Eyjafjördur. Området skal ha vore busett på 800-talet av den norske landnåmsmannen Helge den magre Eyvindsson. Om det flate landskapet kring Reykjavik i sør liknar ein karrig vulkanversjon av Jæren, er me no nærare Nordland, rett oppunder polarsirkelen og midnattssola.

Les heile reportasjen i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.