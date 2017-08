Banen som nektar å døy

0 Flares Filament.io Made with Flare More Info '> 0 Flares ×

TROMSØ: Etter 23 års dvale har spørsmålet om Nord-Noreg-banen vakna til live att. Men debatten har enno ikkje nådd Sør-Noreg.

«Vogn med plassreservering», står det på det vesle NSB-skiltet på veggen. Det er fredeleg søndagsstemning på Tromsø Jernbanestasjon, 3,48 meter over havet. I røykjekupeen sit eit par karar med kvar sin pils.

– Dei gjorde litt meir ut av konseptet her før. Da annonserte dei fiktive avgangar over høgtalar: «Intercity-tog til Oslo klart for avgang» og slikt. Du fekk verkeleg den litt nervøse stemninga det er på ein jernbanestasjon, seier Morten Skandfer, førstekandidat til stortingsvalet for Venstre i Troms.

